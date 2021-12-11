Судьям запретили нецензурную брань в документах

Использование нецензурной лексики в официальных документах судов нарушает Федеральный закон «О государственном языке», поэтому не допускается. Об этом говорится в информационном письме Комиссии по этике Совета судей России. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Поводом для решения стала история с публикацией постановления на сайте арбитражного суда, где использовалась ненормативная лексика. Дело произошло еще в январе, когда один из пользователей обнаружил в документе грубую фразу с эротическим подтекстом — «письку сосите», написанную белыми буквами на белом фоне. Фраза появлялась только при копировании и переносе текста документа.

Комиссия по этике Совета судей отметила, что делопроизводство может вестись только на русском языке, который признан государственным. При этом нельзя использовать слова и выражения, не соответствующие нормам литературного языка. Исключением являются иностранные слова, у которых нет аналогов в русском.

Присутствие нецензурной лексики в судебных актах нужно рассматривать в качестве обстоятельства, которое сказывается на авторитете правосудия, отметили в комиссии.

Причиной возникновения брани в официальных документах в ведомстве назвали бездумное перенесение в текст постановлений обвинительных заключений. В СМИ такое поведение судей уже назвали «флеш-правосудием».

Комиссия по этике призвала судей внимательно анализировать тексты документов, исправлять ошибки и удалять нецензурную лексику, чтобы российское правосудие не обвиняли в небрежности и формальности при рассмотрении дел.