Судья заявил, что возвращение смертной казни не снизит уровень преступности

Появившиеся в Сети сообщения о том, что в России возможно возвращение смертной казни, следует растолковывать как часть правового воспитания — они должны предупредить общество о недопустимости совершения тяжких преступлений. Сама же смертная казнь вряд ли уменьшит уровень преступности. Такой мыслью поделился с «360» судья Владимир Комсолев.

«Данное высказывание направлено на то, чтобы предотвратить преступления. Посеять зерно, которое не дало бы людям совершать тяжкие преступления», — объяснил смысл разговоров о смертной казни юрист.

Он подчеркнул, что подобная информация должна повлиять на людей, которые воспитаны в правовом поле, но может не оказать никакого воздействия на преступников, у которых такого воспитания зачастую нет. Бесполезной она будет и для совершивших преступление в порыве эмоций или же тех, кто задолго их продумывает.

При этом сам факт смертной казни Комсолев не счел сдерживающим фактором — об этом говорит статистика. Поэтому реальное возвращение этой меры, по его мнению, будет только регрессом права и не приведет к уменьшению преступности.

Возвращение смертной казни в России в будущем допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он отметил, что, пока в мире существуют умышленные убийства, полностью закрыть вопрос смертной казни нельзя.