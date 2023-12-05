Эксклюзив 05 декабря 2023, 02:14 «Судья себя ведет неадекватно». Актриса Осипова пожаловалась на захват мигрантами квартиры мужа Актриса Лиана Осипова рассказала о рейдерском захвате квартиры мужа мигрантами vk.com/lianaosipova / «ВКонтакте»

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Мигранты незаконно захватили квартиру супруга актрисы театры и кино Лианы Осиповой в Москве. Недвижимость тот получил по наследству, а теперь пытается доказать свои права в суде. Его супруга поделилась всеми подробностями этой истории с «360».

Захват квартиры

По словам актрисы, она узнала о «рейдерском захвате» квартиры мигрантами совершенно случайно, когда летом приехала проверить недвижимость, доставшуюся в наследство ее мужу от покойной тети. Актриса не смогла попасть в жилое помещение из-за сломанного замка.

Она опросила соседей и выяснила, что в квартире уже несколько месяцев живут чужие люди. В конце ноября Осипова вызвала сотрудника полиции, но и с ним не смогла выгнать «самозахватчиков». Последние просто не открыли дверь на их настойчивый стук.

«Я сняла на видео, как мы выселяли оттуда нелегалов, которых подселил либо ЖЭК, либо паспортный стол, не имея на это никаких прав и оснований, либо участковый. Все это дело мы раскрыли, потому что не могли попасть в свою квартиру», — пояснила она.

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Борьба в суде

Актриса пояснила, что ее супруг является законным наследником. Он вступил в наследство по завещанию в положенный по закону срок. При этом недавно выяснилось, что Госимущество обратилось в суд с иском о признании этой квартиры выморочным имуществом, указав в качестве ответчика покойную тетю мужа.

Ее супруга об этом не предупредили, хотя должны были, добавила актриса. Осипова отметила, что судья не поверил, что эту квартиру незаконно захватили нелегалы. Поэтому она все свои действия и посещения снимала на видео, чтобы представить доказательства в суде. По словам актрисы, получилась «очень загадочная история и замкнутый круг».

«Нотариус не может выдать нам наше наследственное дело, чтобы мы оформили квартиру с правом собственности, потому что идет суд. А суд никак не может принять решение, потому что-либо они замешаны в этом деле, либо им уже занесли туда, либо у государства задача отбирать квартиры», — подчеркнула Осипова.

Она добавила, что следующее судебное заседание назначили на 13 декабря, но «судья себя ведет просто неадекватно».

Сейчас Осипова поставила квартиру на охранную сигнализацию. Также ей пришлось оплатить накопленные нелегалами долги за свет в размере 18 тысяч рублей,. Помимо этого, они с мужем написали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, получив ответ, что по этому факту проведут проверку. Осипова убеждена, что полицейские не хотят заниматься этим вопросом, так как знают, с чьей именно подачи произошел захват квартиры.