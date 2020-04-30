Судья прокомментировал возможную экстрадицию Ассанжа
Бальтасар Гарсон, испанский судья, оценил возможную экстрадицию Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило RT.
«Я уверен, что если бы страной, которая требовала экстрадиции, были бы не Соединенные Штаты, а любая другая страна в международном сообществе, которая пытается преследовать журналиста за публикацию достоверной информации, то совершенно точно, что вопрос экстрадиции даже не рассматривался бы в суде», — пояснил Гарсон.
Он заявил, что экстрадиция Джулиана Ассанжа имеет политическую направленность.