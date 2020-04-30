Судья прокомментировал возможную экстрадицию Ассанжа

«Я уверен, что если бы страной, которая требовала экстрадиции, были бы не Соединенные Штаты, а любая другая страна в международном сообществе, которая пытается преследовать журналиста за публикацию достоверной информации, то совершенно точно, что вопрос экстрадиции даже не рассматривался бы в суде», — пояснил Гарсон.

Он заявил, что экстрадиция Джулиана Ассанжа имеет политическую направленность.