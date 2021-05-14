Судья московского арбитража вынесла решение с пометкой «но не уверена»

Судья Арбитражного суда Москвы вынесла решение по гражданскому иску, сопроводила его подписью «но не уверена». В таком виде документ даже некоторое время был доступен на сайте арбитража, сообщил Telegram-канал «Арбитр».

«Судья, <…> когда выносит решение, до конца не может определить, правильное оно или нет, поэтому на всякий случай прямо в тексте судебного акта пишет: „НО НЕ УВЕРЕНА“», — отметили авторы поста.

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Не исключено, что фраза «но не уверена» касалась точности расчетов части суммы взыскания. Но перед публикацией акта эту пометку не удалили.

Официальный представитель суда заявила «Ридусу», что по данному факту проводится служебная проверка.

В начале апреля в арбитраже произошел другой крупный скандал из-за тайной издевательской фразы в документах. В некоторых из них за подписью судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, нашли одну и ту же грубую и издевательскую надпись. Она проявлялась после загрузки в текстовый редактор и очистки формата. Причастных к этому сотрудников суда уволили.