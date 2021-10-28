Судья из программы «Суд присяжных» умер от ковида

Адвокат Валерий Степанов умер от последствий заражения коронавирусом. Россияне знают его по участию в программе «Суд присяжных» на телеканале НТВ. Об этом на своей странице в Instаgrаm сообщил его коллега по передаче Рубен Маркарьян.

«Последние слова [Степанова] были вчера: „Побеждаю ковид“. Понимаете? Не болею, а побеждаю. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян.

Степанов родился в Истре. В детстве с родителями он жил в Калининградской области и в Литве. Юриспруденции учился в Перми. Статус адвоката Степанов получил в 1989 году. В Москве он оказался в 2004 году, тогда же вступил в Коллегию адвокатов.

Степанов умер на 67-м году жизни.