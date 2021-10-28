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    28 октября 2021, 13:29

    Судья из программы «Суд присяжных» умер от ковида

    Умер Валерий Степанов из Суда присяжных на НТВ

    Андрей Иванов

    Адвокат Валерий Степанов умер от последствий заражения коронавирусом. Россияне знают его по участию в программе «Суд присяжных» на телеканале НТВ. Об этом на своей странице в Instаgrаm сообщил его коллега по передаче Рубен Маркарьян.

    «Последние слова [Степанова] были вчера: „Побеждаю ковид“. Понимаете? Не болею, а побеждаю. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян.

    Степанов родился в Истре. В детстве с родителями он жил в Калининградской области и в Литве. Юриспруденции учился в Перми. Статус адвоката Степанов получил в 1989 году. В Москве он оказался в 2004 году, тогда же вступил в Коллегию адвокатов.

    Степанов умер на 67-м году жизни.