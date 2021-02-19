Россияне стали в 2 раза чаще судиться из-за застройки

Количество судебных разбирательств в России выросло в два раза из-за плотности застройки. Больше всего на строительство жалуются в Москве и Петербурге. Но эксперты предупреждают, что всплеск может произойти и в регионах.

За период с 2018 по 2020 год количество судебных разбирательств из-за вопросов строительства выросло вдвое. Уровень градостроительной конфликтности достиг отметки 0,45, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование фонда «Институт экономики города» (ИЭГ).

Первое место по конфликтности заняла Московская агломерация, где значение вырос с 0,95 до 2,62. На втором месте оказался Петербург. В этом городе коэффициент увеличился с 0,28 до 0,82. По словам специалистов ИЭГ, причиной роста стало увеличение плотности застройки, а также осознание жителями своих прав. Кроме того, в столичном регионе стало больше и населения.

Исполнительный директор ИЭГ Татьяна Полиди отметила, что рост градостроительной конфликтности будет зависеть от реализации программы всероссийской реновации. Судебных разбирательств можно будет избежать, если местные власти примут соответствующие действия.