Судимым за тяжкие преступления водителям запретят работать таксистами

Водителей с судимостью за тяжкие преступления не будут брать на работу в такси. Им также запретят заниматься любыми пассажирскими перевозками. Правительство внесло в Госдуму соответствующий пакет законопроектов, сообщил «Интерфакс».

Документы разработал Минтранс вместе со смежными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина.

В Трудовой кодекс предложили внести статью, согласно которой в России запретят судимым за грабеж, разбой, изнасилование или терроризм работать таксистами или водителями другого пассажирского транспорта. Это ограничение коснется не только россиян, но и граждан стран Евразийского экономического союза. На других иностранцев этот закон распространяться не будет, так как они и без этого не смогут получить патент или разрешение на работу в России с судимостями по тяжким статьям.

Тем, кто уже возит людей, надо будет до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Также кабмин предложил при регистрации индивидуальных предпринимателей для пассажирских перевозок сразу требовать справку об отсутствии судимости по тяжким преступлениям. Новые ограничения пропишут в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

В пояснительной записке к проекту говорится, что реализация законов не должна увеличить бюджетные расходы или как-то повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране.

Осенью 2020 года член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил агрегаторам такси организовать работу специальных отделов для проверки водителей на наличие судимостей. Об этом написал сайт RT.