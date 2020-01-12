Судимым россиянам могут запретить работать таксистами

Предложение ведомства может быть представлен на рассмотрение правительства в июле 2020 года. В том случае, если поправки примут, интернет-агрегаторы такси должны будут требовать у водителей справки об отсутствии судимости.

Инициатива рассчитана на создание максимальной безопасности россиян при пользовании общественным транспортом. При этом ряд экспертов, опрошенных изданием, отметили, что в России тяжкими преступлениями являются, например, незаконная банковская деятельность с причинением крупного ущерба или нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Такие правонарушения, считают эксперты, вряд ли сильно оттолкнут пассажиров такси.

В России сейчас граждане с судимостью не могут устроиться на работу школьными учителями, а также тренерами в детских спортивных секциях. Кроме того судимые люди не могут работать в госучреждениях, на стратегических предприятиях и др.