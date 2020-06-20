Судимый актер Долинский оценил шансы Ефремова выйти из тюрьмы

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший в тюрьме четыре года, попросил родственников Сергея Захарова на убивать Михаила Ефремова, по вине которого погиб в ДТП этот мужчина.

Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет. Долинский отметил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — призвал актер.

Долинский выразил родственникам погибшего свои соболезнования и добавил, что, если они будут «добивать» Ефремова, на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» — заявил актер.

Долинский заявил, что не представляет, как адвокаты будут защищать Ефремова, так как в его случае нечего сказать, «все налицо».

С резкой критикой осуждающих Ефремова ранее выступил актер Александр Домогаров. По его словам, страшное ДТП, произошедшее 8 июня, как лакмусова бумажка показала сущность людей. Домогаров подчеркнул, что судить Ефремова должен суд, а не те, кто «топчется на крови».