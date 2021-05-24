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    24 мая 2021, 14:30

    Судимых в России предложили сажать на 2 года за побои

    Андрей Иванов

    В МВД России подготовили законопроект, в котором предложили отправлять ранее судимых за решетку на два года за побои. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку.

    Судимых в России предложили сажать на 2 года за побои

    «Предлагается дополнить статью 116.1 УК „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию“ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий <…> лицом, имеющим судимость», — говорится в документе.

    В полиции считают, что судимые могут проявлять агрессию и вероятность того, что они могут распускать руки, высока.

    «Повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности», — объяснили в ведомстве.

    Помимо заключения, новый закон предусматривает штраф от 40 до 100 тысяч рублей. Ранее МВД и Минюст проработали вопрос об ужесточении наказания по статье, которую применяют при домашнем насилии, и решили не ужесточать наказание.