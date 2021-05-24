Судимых в России предложили сажать на 2 года за побои

В МВД России подготовили законопроект, в котором предложили отправлять ранее судимых за решетку на два года за побои. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку.

«Предлагается дополнить статью 116.1 УК „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию“ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий <…> лицом, имеющим судимость», — говорится в документе.

В полиции считают, что судимые могут проявлять агрессию и вероятность того, что они могут распускать руки, высока.

«Повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности», — объяснили в ведомстве.

Помимо заключения, новый закон предусматривает штраф от 40 до 100 тысяч рублей. Ранее МВД и Минюст проработали вопрос об ужесточении наказания по статье, которую применяют при домашнем насилии, и решили не ужесточать наказание.