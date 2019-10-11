Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений.

В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство. А в 2004-м он проник в чужой дом, откуда похитил 36 тысяч рублей.

Знакомый предполагаемого убийцы рассказал, что тот был с виду нормальным человеком — не курил, не пил и не принимал наркотики.

«Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. <…> Любил секс с разными партнершами», — поделился он.

Со слов знакомого, мужчина уже был ранее судим за педофилию. При этом якобы у него самого есть дочь.

Лиза Киселева пропала 9 октября. Утром она вышла в школу и исчезла. Девочку искали полицейские и волонтеры «Лизы Алерт», подключились и сотрудники МЧС. Ребенка нашли убитым за гаражами недалеко от Сельхозинститута 10 октября.

Власти Саратова сделали первое официальное заявление о Лизе Киселевой Подробнее

По версии следствия, причастным к убийству Лизы может быть местный житель 1984 года рождения. Его уже задержали по подозрению в совершении преступления, сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области. В Саратов по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Они окажут помощь в расследовании обстоятельств случившегося.

СМИ уверяют, что мужчина уже признался в убийстве ребенка. Он якобы задушил девочку, потому что та ему нагрубила. Жители Саратова вышли на стихийный митинг. Они собрались возле отдела полиции, где находится подозреваемый.