«Судил не обыкновенного человека». Пашаев объяснил приговор Ефремову

Михаил Ефремов получил восемь лет заключения в колонии общего режима после смертельного ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев считает, что такой жесткий приговор объясняется необъективностью суда.

«Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!» — заявил правозащитник в интервью «Собеседнику».

По словам Пашаева, актер получил восемь лет не из-за его работы, а по причине необъективного отношения суда. Он добавил, что у занимавшегося делом Ефремова следователя уже был случай со смертельной аварией. При ДТП погибли два человека, но виновному, возможно, дадут только условный срок.

Адвокат отметил, что он нашел в деле Ефремова большое количество нарушений как в экспертизе, так и процессуально. Пашаев заявил, что есть шансы отменить приговор для актера в кассационной инстанции и в Верховном суде.

Михаил Ефремов 8 июня утроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя и наркотиков в крови актера. Ефремова отправили под домашний арест, а в августе приговорили к восьми годам заключения. Кроме того, артист должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.