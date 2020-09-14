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    14 сентября 2020, 09:43

    «Судил не обыкновенного человека». Пашаев объяснил приговор Ефремову

    Дарья Бунякова

    Михаил Ефремов получил восемь лет заключения в колонии общего режима после смертельного ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев считает, что такой жесткий приговор объясняется необъективностью суда.
    «Судил не обыкновенного человека». Пашаев объяснил приговор Ефремову

    «Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!» — заявил правозащитник в интервью «Собеседнику».

    По словам Пашаева, актер получил восемь лет не из-за его работы, а по причине необъективного отношения суда. Он добавил, что у занимавшегося делом Ефремова следователя уже был случай со смертельной аварией. При ДТП погибли два человека, но виновному, возможно, дадут только условный срок.

    Адвокат отметил, что он нашел в деле Ефремова большое количество нарушений как в экспертизе, так и процессуально. Пашаев заявил, что есть шансы отменить приговор для актера в кассационной инстанции и в Верховном суде.

    Михаил Ефремов 8 июня утроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя и наркотиков в крови актера. Ефремова отправили под домашний арест, а в августе приговорили к восьми годам заключения. Кроме того, артист должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM