Адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина и блогера Эрика Китуашвили (Давидыча), умер на своей даче в Подмосковье. Давидыч поделился с «360» воспоминаниями о юристе.

«Адвокатов в стране теперь больше нет. Был адвокат Андрей Ромашов. Вот я не знаю, кто еще способен быть не подлым, не „решалой“, кто способен быть адвокатом, который будет не рожей на телеканалах торговать, а работать и защищать. Вот я фамилию адвоката такого не знаю. Был Ромашов. Таких людей больше нет», — рассказал Китуашвили.

По его словам, Ромашов вел множество его дел. По одному из них даже дошел до Верховного суда. Ромашов умел добиваться успеха даже в самых сложных делах.

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«Это был монстр. Это был человек, на которого судьи смотрели удивленными глазами и сами рылись в документах, в книжках, чтобы понять вообще — где он что нашел, то или иное решение, и как он это делал. Это человек, на которого другие адвокаты в коридорах набрасывались, чтобы посоветоваться, что им делать с их уголовными делами. Вот такой был адвокат. Вот такой был настоящий защитник в юридической сфере. И теперь его нет», — заключил Давидыч.