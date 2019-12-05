Судьи попросили защиты от необоснованной критики СМИ

Для прессы хотят ввести правила освещения деятельности судов. За давление на суд и лоббирование интересов посредством публикации негативных материалов журналистов предложили наказывать.

Все инициативы описаны в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, сообщила газета «Ведомости». Разработать их предложил совет судей.

В документе указано, что СМИ зачастую манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. Ее авторитет принижается, растет уровень беспорядочной и необоснованной критики, которая подрывает «доверие общественности к процессу отправления правосудия».

Совет судей пришел к выводу, что необходимость предусмотреть меры ответственности для прессы стала по-настоящему острой. Судей в том числе хотят защитить от «тенденциозных публикаций».

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Для этого нужно разработать нормативный акт, который устанавливал бы специальные правила освещения в СМИ деятельности судов. Механизм защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации должен быть эффективным, как и в случаях «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ».

Судьи считают, что реакцию на заведомо недостоверную информацию тоже следует регламентировать. Ответственность предлагают ввести и для тех представителей прессы, кто оказывает на суд давление и в чужих интересах размещает негативные материалы о судебной деятельности.

Новая информационная политика должна сделать более совершенным доступ к информации о деятельности судов. Среди ее целей — объективное освещение их работы и повышение уровня доверия к судебной системе.

Для этого предлагают, в том числе, использовать новые информационные платформы, популяризовать судебную деятельность, вести разъяснительные работы и способствовать гражданскому воспитанию.