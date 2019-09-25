Судебным приставам предложили разрешить ломать двери

В частности, инициатива подразумевает, что приставы с целью проверки правомерности перепланировки и (или) установки газового оборудования в доме или квартире получат право взломать вход в дом или квартиру, если иначе никак не попасть в домовладение.

Приставам разрешат проверять перепланировку и ремонт Подробнее

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств», — указано в документе.

Также приставы могут разрушить другие элементы и конструкции, из-за которых не удается попасть в дом, квартиру или на участок. Правда, такое право приставы получат не ранее чем через 10 дней после того, как должнику впервые предоставят право добровольно исполнить требования. Законопроект, в котором содержатся поправки в закон «Об исполнительном производстве», начали разрабатывать в сентябре.