Судебные приставы займутся нарушениями коллекторов в отношении должников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) будет заниматься нарушениями коллекторов, которые допускают в отношении должников. Законопроект рассмотрят в Госдуме РФ в осеннюю сессию.

Уточняется, в «Кодексе об административных правонарушениях» предлагается усилить ответственность коллекторов и увеличить суммы штрафов за незаконную деятельность. Предполагается, что наделенные дополнительными полномочиями приставы разгрузят суды, пишет «Парламентская газета».

По словам работников ФССП, в минувшем году судами было рассмотрено 2418 дел, которые связаны с нарушениями при взыскании кредитной задолженности. В целом виновные лица уплатили штрафов на 115 миллионов рублей.