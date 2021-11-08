Судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100 млрд рублей с начала года

За девять месяцев с начала 2021 года судебные приставы Москвы взыскали с должников по налогам, штрафам и ЖКХ более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФССП России.

«По состоянию на 1 октября 2021 года на исполнении в ГУ ФССП России по городу Москве находится около 6,4 миллиона исполнительных производств. В пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 миллиарда рублей», — рассказали в ведомстве.

По данным ФССП, более 40 миллиардов рублей взыскали с неплательщиков налогов, 42,2 миллиарда — по долгам за административные штрафы, два миллиарда — по долгам за ЖКУ, 1,1 миллиарда — с алиментщиков. В сумму также вошли 342 миллиона рублей, которые работодатели задолжали по зарплате, и 882 миллиона приставы взыскали в пользу организаций ТЭК.

В конце сентября газета «Известия» сообщила, что с 2022 года у злостных неплательщиков будут забирать загранпаспорта. По данным издания, такой законопроект подготовило правительство.