Судебные приставы сняли алиментщика с поезда в Удмуртии
В Удмуртии судебные приставы сняли с поезда злостного неплательщика алиментов и доставили его в отделение, передают «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, должник не проживал по месту регистрации, официально нигде не работал, свое место нахождения скрывал. Правоохранителям удалось установить, что мужчина купил билет на поезд до Москвы. Судебные приставы поймали неплательщика при посадке в вагон. В итоге алиментщик погасил часть долга, заплатив 83 тысячи рублей.