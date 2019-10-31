Судебные приставы сняли алиментщика с поезда в Удмуртии

По данным издания, должник не проживал по месту регистрации, официально нигде не работал, свое место нахождения скрывал. Правоохранителям удалось установить, что мужчина купил билет на поезд до Москвы. Судебные приставы поймали неплательщика при посадке в вагон. В итоге алиментщик погасил часть долга, заплатив 83 тысячи рублей.