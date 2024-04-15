Общество 15 апреля 2024, 20:27 Судебные приставы смогут применять оружие РИА «Новости»: комиссия одобрила законопроект о праве приставов применять оружие РИА «Новости»

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Судебные приставы-исполнители и дознаватели смогут применять оружие и спецсредства, законопроект о наделении такими полномочиями сотрудников ФССП одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии.

Собеседник агентства заявил, что законопроект одобрен. С инициативой разрешить сотрудникам органов принудительного исполнения ношение огнестрельного оружия и специальных средств выступил Минюст России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

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В пояснительной записке значится, что Минюст должен определить перечень должностей, у которых будут полномочия «на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».

В России 4,9 миллиона человек не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в ФССП в конце декабря прошлого года. По сравнению с 2022 годом количество невыездных должников снизилось.