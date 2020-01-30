Судебные приставы поймали злостного алиментщика в Пензе

По данным информагентства, приставы пытались найти мужчину по месту регистрации. Однако каждый раз им открывала дверь мать должника, которая утверждала, что давно не видела ни сына, ни внуков.

Во время одного из таких визитов сотрудники ФССП увидели в окне трех мужчин, смотрящих телевизор. Услышав стук, они подперли дверь, но приставы нашли другой вход. В помещении оказалось два человека. Третий куда-то исчез.

«Но судебного пристава смутила слегка неровно закрытая крышка подпола, на которой он стоял. Приподняв ее и осветив пространство фонарем, все увидели свернувшегося калачиком алиментщика», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Суд обязал должника отработать 40 часов.