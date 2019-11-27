Судебные приставы нашли должницу через Instagram
Жительница Пермского края, уехавшая в Европу с непогашенным полуторамиллионным долгом, выдала себя судебным приставам через Instagram. Подробностями поделилось ИА Ura.ru.
По данным информагентства, женщина вышла замуж за европейца и выложила в соцсети свадебный снимок, подписав его «Свадьба в Вене».
ИА Nation News рассказало, что перед отъездом пермячка оформила полуторамиллионный кредит, но полностью его не погасила. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества должницы. Она может лишиться своего дома и четырехкомнатной квартиры.