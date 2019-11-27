Судебные приставы нашли должницу через Instagram

По данным информагентства, женщина вышла замуж за европейца и выложила в соцсети свадебный снимок, подписав его «Свадьба в Вене».

ИА Nation News рассказало, что перед отъездом пермячка оформила полуторамиллионный кредит, но полностью его не погасила. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества должницы. Она может лишиться своего дома и четырехкомнатной квартиры.