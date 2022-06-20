Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

В России с 20 июня в силу вступили поправки в закон «Об исполнительном производстве. Об этом напомнил ТАСС. Новые правила позволяют судебным приставам возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме.

Отныне Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в автоматическом режиме, без участия должностного лица, имеет право принимать решения по вопросам возбуждения и отказа в возбуждении исполнительного производства, окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительного сбора. установления и отмены ранее установленных для должника ограничений, наложения и снятия арестов и прочих решений, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя.

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате штрафа в установленные законом сроки.

Также поправки позволяют автоматически снимать ограничения на выезд за рубеж, если должник погасил свою задолженность. Уведомления о постановлениях будут приходить через портал «Госуслуги» или Автоматизированную информационную систему ФССП. Данные постановления можно будет обжаловать в суде.

Ранее сообщалось, что в работу судебных приставов с населением в Московской области внедрили использование электронной подписи. С помощью этого инструмента руководители компаний смогли передать часть своих полномочий сотрудникам ведомства.