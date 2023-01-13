Общество 13 января 2023, 17:29 Судебные приставы Казани взыскали с алиментщиков 224,5 млн рублей в 2022 году

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В столице Татарстана Казани судебные приставы смогли вернуть по назначению 224,5 миллиона рублей, которые взыскали со злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Как оказалось, сумма долгов, которую удалось выбить приставам, увеличилась с 2021 года на 80 миллионов рублей. Чтобы вернуть деньги, сотрудники ведомства действовали разными способами. Среди них арест и конфискация имущества, вычет долга из зарплаты, удержание сумм с банковских счетов и вкладов. А также запреты на выезд за границу и продажу недвижимости и автомобилей.

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Кроме того, приставы задержали на улицах Казани около 500 машин, владельцы которых не оплачивали штрафы за нарушение ПДД. Пять транспортных средств даже конфисковали.

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