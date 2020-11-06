Судебные приставы арестовали катамаран за 9 млн рублей в Ялте

«Судебным приставом-исполнителем применены меры принудительного характера в виде наложения ареста на имущество должника — катамаран „Крымская стрела“, шириной в 10 метров, длиной 36,85 метров», — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость судна составляет более девяти миллионов рублей. При этом сумма задолженности компании по налогам составляет практически 10 миллионов рублей. По информации приставов, арестованное имущество может быть передано на оценку специалистам и реализовано в счет погашения долгов.