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    29 октября 2020, 12:52

    Судебную компенсацию морального вреда планируют определять в России

    Артур Блянихов

    Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала «Парламентской газете», что отечественным судам нужны «отправные точки» для того, чтобы определять компенсацию за моральный вред, который был получен в результате тяжелых физических травм.

    «Вопрос очень серьезный и сложный — каждое дело глубоко индивидуально, и создать какой бы то ни было универсальный „калькулятор“, в который можно ввести ключевые параметры инцидента и получить готовую сумму компенсации, невозможно», — обратила внимание первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

    Отмечается, что при рассмотрении таких дел судом учитывается сразу несколько факторов. В частности, степень умысла и вины каждого из участников происшествия, а также возможность сторон предотвратить негативные последствия.

    По словам парламентария, на 29 октября намечен круглый стол, на котором будет финальное обсуждение всех поступивших предложений и размеров оптимальных компенсаций.