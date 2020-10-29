Судебную компенсацию морального вреда планируют определять в России

«Вопрос очень серьезный и сложный — каждое дело глубоко индивидуально, и создать какой бы то ни было универсальный „калькулятор“, в который можно ввести ключевые параметры инцидента и получить готовую сумму компенсации, невозможно», — обратила внимание первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Отмечается, что при рассмотрении таких дел судом учитывается сразу несколько факторов. В частности, степень умысла и вины каждого из участников происшествия, а также возможность сторон предотвратить негативные последствия.

По словам парламентария, на 29 октября намечен круглый стол, на котором будет финальное обсуждение всех поступивших предложений и размеров оптимальных компенсаций.