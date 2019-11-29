Суд по жалобе Голунова перенесли из-за эвакуации
В данный момент из всех зданий Московского городского суда вывели всех сотрудников и посетителей. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб, которые проводят необходимые меры для проверки поступившего сообщения.
Адвокаты Голунова пожаловались в суд на бездействие следователейПодробнее
В связи с поступившим сообщением на электронную почту суда о минировании здания Московского городского суда осуществлена эвакуация сотрудников и посетителей во всех зданиях Московского городского суда.
Дату и время нового заседания по жалобе журналиста Ивана Голунова объявят дополнительно.
Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают на электронные адреса судов Москвы и Санкт-Петербурга уже вторые сутки. Сегодня стало известно об эвакуации Басманного, Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского, Пресненского и Черемушкинского районных судов Москвы. А также Приморского, Невского и Выборгского районных судов Санкт-Петербурга.
Представляющие интересы журналиста Ивана Голунова подали жалобу в суд, в которой заявили, что следователи, которые занимаются проверкой истории с делом о наркотиках, бездействуют. По словам адвоката Сергея Бадамшина, по этому же поводу жалобу направили в Генеральную прокуратуру. Адвокаты потребовали признать незаконным бездействие следствия.