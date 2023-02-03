Общество 03 февраля 2023, 10:19 Судебная практика трудовых споров изменилась из-за роста дистанционной занятости россиян Эксперты «Технологий доверия»: суды в спорах стали учитывать специфику работы на удаленке РИА «Новости»

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Рост дистанционной занятости в России стал причиной изменений в судебной практике трудовых споров по увольнению. К такому выводу пришли эксперты «Технологий доверия», сообщил РБК.

По словам старшего юриста, руководителя практики трудового права компании Алексея Дингина, все изменения стали результатом работы апелляционных и кассационных судебных инстанций. Чаще всего причиной трудовых споров стали увольнения в результате сокращения или за прогул.

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Кроме того, удаленщиков могут лишить работы за невыход на связь.

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«Когда мы увольняем работника по такому основанию <…>, мы должны соблюсти процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности», — обратил внимание Дингин.

В начале января стало известно, что больше половины россиян хотели бы иметь возможность работать из дома. Среди плюсов дистанционной работы они называют возможность распоряжаться собственным временем, экономить на проезде и еде.