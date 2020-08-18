Судьбу шансона разъяснили после запрета АУЕ* в России

Шансон — это музыкальное искусство. Произведения в этом жанре и посвященные шансону сайты не попадают под блокировку за формирование и поддержку криминальной субкультуры. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. Он является автором законопроекта по досудебному ограничению доступа к информации, которая пропагандирует блатную романтику.

«Конечно же, нет. Это музыкальное искусство, оно не имеет отношения [к пропаганде криминальной субкультуры]. Речь идет о построении сообществ с определенной иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства», — приводит ТАСС слова Башкина.

Он добавил, что во время разработки документа учли опыт закона об ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, чтобы избежать нелепых случаев. Сенатор вспомнил, что после принятия законопроектов о нацистской символике посыпались иски к людям, которые публиковали в Сети фото или документалки о Великой Отечественной войне со свастикой.

Башкин внес законопроект о блокировке доступа к ресурсам, которые пропагандируют криминальную субкультуру, 18 августа.

Ранее Верховный суд России признал экстремистской организацией движение АУЕ*, которое романтизирует жизнь по тюремным понятиям, отрицает общепринятую мораль и пропагандирует насилие.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.