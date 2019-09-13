Судьбу разрушенного в Подмосковье моста возложили на подрядчика

Судьба пешеходного моста, который обрушился ночью 13 сентября, зависит от решения подрядчика. Об этом «360» рассказала начальник пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Она рассказала, что на этом участке дороги сейчас ведется реконструкция, которую осуществляет подрядчик. Разрушенный пешеходный мост был не сдан в эксплуатацию — ответственность за него также лежит на строительной организации. Поэтому именно она будет смотреть, есть ли повреждения на тех упавших конструкциях, которые сейчас находятся обочине дороги. После этого примут решение: либо ремонтировать старый мост, либо строить новый.

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«Подрядчик должен нам сдать хороший, безопасный для пешеходов и автомобилистов пешеходный переход. Будет ли он его строить заново, или будет ремонтировать этот, чтобы мы приняли его вместе с Ростехнадзором — будет принимать решение подрядчик, который ведет реконструкцию», — сказала Татьяна Шадрина во время беседы.

Надземный пешеходный переход обрушился около 01:00 в пятницу, 13 сентября. Его зацепила фура, которая перевозила цистерну весом 60 тонн — водитель грузовика не учел габариты при попытке проехать под мостом. В результате ДТП никто не пострадал. Дорожное движение удалось восстановить в обе стороны в 11:43. Оперативные службы оттащили упавшую конструкцию на обочину с помощью тяжелых кранов.