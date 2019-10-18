«Судьба жестоко наказала»: друг Бочкаревой с иронией воспринял решение суда по делу актрисы

По решению суда актриса Наталья Бочкарева не сможет год и восемь месяцев водить машину и должна будет выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа. Ее друг отреагировал на такое наказание с юмором.

Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали Подробнее

«Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как ее судьба жестоко наказала. Ну ладно, что же, будет сочувствовать», — иронично сказал Андрей Ковалев «360».

Он также обещал созвониться с актрисой и узнать, почему она решила не приходить на судебное заседание.

Рассмотрение административного дела об отказе Бочкаревой от медосвидетельствования проходило 18 октября в Преображенском суде Москвы. Заседание должно было состояться еще 15 октября числа, но актриса на него не явилась. Сегодня ее в здании суда тоже не было.

Несмотря на это, судья вынес решение по лишению водительских прав и штрафу.

Наталью Бочкареву остановили в Москве в рамках рейда «Нетрезвый водитель». В Сети появилось видео с задержанием актрисы, где она рассказала о спрятанном пакетике с наркотиками. После этого актрису отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева опровергала все обвинения в свой адрес и заявила, что ролик был смонтирован.