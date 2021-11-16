Глава МИД России Сергей Лавров обратился к участникам Международного детско-юношеского конкурса «Экология — дело каждого». Он подчеркнул, что жизнь каждого человека неразрывно связана с природой и поддержание благоприятного состояния окружающей среды — общая задача.

«От всех нас зависит судьба планеты, и активное участие в проекте — убедительный пример того, что ее будущее вам не безразлично», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что во время конкурсного отбора просмотрели шесть тысяч работ из России и 27 стран. Участники подошли к выполнению заданий творчески и затронули в своих работах разные экологические проблемы. Но главное — они предложили варианты их решения.

«Устойчивое развитие государств невозможно без совместных усилий всего мирового сообщества. Вот почему особенно ценно столь широкое участие в конкурсе ребят из-за рубежа», — отметил он.

Возможность обменятся идеями и проектами со сверстниками помогает им объединиться, а также повышает экологическую сознательность и формирует активную жизненную позицию молодежи.

«РФ уделяет большое внимание природоохранной повестки дня. Это логично с учетом нашей обширной территории и колоссальных природных богатств: громадного запаса пресной воды, лесных массивов, природных ископаемых, уникальных диких животных. Мы всегда должны помнить, что все эти ресурсы являются исчерпаемыми, уязвимыми. Поэтому относиться к ним надо крайне бережно», — подчеркнул он.