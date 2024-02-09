Общество 09 февраля 2024, 16:27 Судам разрешили банкротить зарубежные компании с бизнесом в России ВС разрешил российским судам банкротить зарубежные компании с бизнесом в России РИА «Новости»

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Верховный суд допустил возможность введения процедуры банкротства российскими судами в отношении зарубежных юридических лиц, которые имеют с Россией «тесную связь». Об этом сообщил «Интерфакс», сославшись на определение судебной инстанции, вынесенное коллегией по экономическим спорам.

«Действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, <…> так и на стороне должника», — отмечается в документе.

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Судебная коллегия постановила, что наличие либо отсутствие упомянутой связи должника с Россией станет ключевым моментом при разрешении вопроса о том, входит ли процедура банкротства в компетенцию суда. На тесную связь могут указывать, в частности, значительное количество сделок в России, большая часть россиян среди кредиторов, ориентация коммерческой деятельности на находящихся в стране лиц.

Процедура банкротства может затронуть как все активы, так и только то имущество, которое расположено в России.

Ранее стало известно, что россиянам по внесудебной процедуре банкротства за три года списали долги на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.