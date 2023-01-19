Общество 19 января 2023, 10:08 Судам разрешат разрывать договоры задним числом РБК: у российских судов появится право разрывать договоры задним числом РИА «Новости»

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Судам дадут право при изменении или расторжении договоров из-за изменившихся обстоятельств определять дату, с которой стороны могут больше не выполнять обязательства или считать их изменившимися. Такую поправку в Гражданский кодекс РФ рассмотрели на правительственной комиссии законопроектной деятельности 16 января. Ее автором стало Министерство юстиции, РБК ознакомился с документом.

Минюст сообщил изданию, что проект закона одобрили на правительственной комиссии. После этого его должны рассмотреть на заседании кабмина, а потом направить в Госдуму. Эта поправка выносилась министерством на общественное обсуждение в конце лета 2022 года, правительство начало рассматривать ее в конце октября.

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Сейчас обязательства сторон считают прекращенными или измененными, если они заключили новое соглашение. В нем можно фиксировать дату прекращения или изменения. Если данный вопрос решается в судебном порядке, то договор считается измененным или прекращенными лишь после вступления в силу решения суда.

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Цель новой поправки — расширить возможности правовой защиты людей или структур, не исполнивших или исполнивших не так прописанные в договоре обязательства по причине изменения обстоятельств.