Суд зарегистрировал иск о незаконности приватизации БСК

Надзорное ведомство начало проверку законности сделки по сокращению государственной доли в компании ниже контрольной. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в 2013 году через объединение компании доля государства сократилась с 62 до 38%. При этом он отметил, что акционеры не занимаются долгосрочным развитием, а просто выводят деньги вместо того, чтобы заниматься инвестициями в регион.

В ходе проверки Генеральная прокуратура выявила нарушения законов о приватизации. В частности, переход прав на имущество БСК прошел «помимо воли Российской Федерации». Для решения этого вопроса ведомство подало иск в Арбитражный суд Башкирии для возвращения имущества БСК из незаконного владения.

Материалы проверки по фактам передали в Следственный Комитет для решения о возбуждении уголовного дела в отношении представителей региональной власти.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что предварительный материальный ущерб, который понесла республика составил 35 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что возмещение нанесенного ущерба позволит решить вопрос выкупа акций БСК у миноритарных владельцев. По словам Хабирова, процесс приватизации начался с того, что предприятие начали обесценивать, занижая ее стоимость.

«Из ее периметра вывели „Сырьевую компанию“ с соответствующими лицензиями и правами на сырьевые запасы, отделили строительную, цементную часть. Поэтому нам надо посмотреть, что в этих сегментах происходит», — отметил он.

«Башкирская содовая компания» появилась в декабре 2013 года после присоединения ОАО «Сода» к ОАО «Каустик». Основными акционерами являются Башкирия 38,28% и АО «Башхим» (57,18%).

Проблема вокруг БСК началась с противостояния экологических активистов и сотрудников предприятия вокруг шихана Куштау. В дело вмешался Радий Хабиров. Он заявил, что подаст документы для получения Куштау статуса особо охраняемой территории. Глава региона заявил, что можно найти альтернативные источники сырья. Однако руководство компании пригрозило сокращением числа сотрудников.

Хабиров заявил, что власти должны вернуть себе контрольный пакет акций, чтобы управлять предприятием. По его словам, это позволит оказать помощь в поиске альтернативных источников сырья и провести оптимизацию расходов.