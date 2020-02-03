Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии

Роскомнадзор потребовал от админов «Луркоморья» удалить статью о тюремной иерархии. Причина — пропаганда движения АУЕ.

Как рассказал на своей странице в Twitter основатель «Луркоморья» Давид Хомак, Ленинский районный суд Воронежа «протащил в решение суда телегу про движение АУЕ, которое создает угрозу конституционному строю России». Иск в суд подала областная прокуратура. Решение там приняли после проверки исполнения закона о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В судебном документе говорится, что доступ к этой статье может получить любой желающий без регистрации на сайте. Ранее на «Луркоморье» уже заблокировали несколько страниц. В 2016 году по требованию суда в Грозном Роскомнадзор внес в список запрещенных статью об исламе. Она оскорбляла религиозные чувства мусульман. Такая же участь постигла и несколько страниц о наркотических веществах и материал о Республике Адыгея.