Суд запретил сменившему пол петербуржцу записаться в документах матерью детей

Сменивший пол вдовец из Санкт-Петербурга через суд добивался того, чтобы в свидетельствах о рождении детей его записали в качестве матери. Он мотивировал это тем, что для подтверждения статуса родителя ему придется раскрывать данные о проведенной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы в своем Telegram-канале.

У семейной пары Евгения и Марии (имена в источник изменены) родились дети. В свидетельствах о рождении ЗАГС прописал имена родителей. После смерти супруги Евгений сделал операцию по смене пола и получил новые личные документы на имя Евгения.

С новым паспортом Евгения обратилась в ЗАГС с требованием внести изменения в свидетельства о рождении детей и вписать ее в качестве матери, а в графе про отца поставить прочерк. Сотрудники учреждения отказались и Евгения подала в суд.

В своем заявлении она указала, что является единственным законным представителем детей. Но во всех учреждениях от нее требуют документы, которые подтверждают ее статус родителя. Но для этого придется раскрывать информацию о своей личной жизни, что она считает недопустимым.

Районный суд указал, что интересы детей ставятся выше. Матерью у них была реальная женщина, поэтому заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Закон предусматривает, что каждый имеет право знать своих биологических родителей. Если же данные о матери убрать, то о ней могут забыть.

Доводы о раскрытии тайны личной жизни, если Евгения каждый раз будет показывать справку о смене пола, не является основанием для нарушения прав детей. Отказ районного суда Евгения обжаловала в Апелляционной коллегии, но там согласились с выводами прошлой инстанции.