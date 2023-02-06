Общество 06 февраля 2023, 11:49 Суд заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам тюрьмы из-за фейков о ВС России Басманный суд: блогер Белоцерковская получила 9 лет колонии за фейки о ВС России РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую* заочно. Она признана виновной в распространении фейках о действиях ВС России. Об этом сообщил ТАСС.

«Назначить заочно Белоцерковской* наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — зачитала приговор судья.

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Белоцерковской* также на пять лет запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов. При этом приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

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Следственный комитет России весной 2022 года открыл уголовное дело в отношении Белоцерковской*. Речь идет о распространении в соцсетях заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. После этого в мае того же года ее заочно арестовали, арест наложили и на ее имущество в Санкт-Петербурге и Москве.

Вероника Белоцерковская* стала известной благодаря кулинарным книгам, а также ведению блогов. Она издает журнал «Собака.ru», также владеет кулинарной школой во Франции.

*Вероника Белоцерковская признана иностранным агентом на территории России.