Общество 26 декабря 2023, 15:05 Суд заочно арестовал журналистку Гессен Суд в Москве заочно арестовал экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-директора русской службы «Радио Свобода»* Марии Гессен. Ее обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Гессен Марии Александровне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, срок исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации», — заявили в суде.

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В настоящее время журналистку объявили в розыск. Известно, что она проживает в США.

По статье о распространении фейков ей может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.

Ранее Московский городской суд заочно арестовал активистку и участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову**. Ее обвинили по уголовной статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.