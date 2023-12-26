26 декабря 2023, 15:05
Суд заочно арестовал журналистку Гессен
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-директора русской службы «Радио Свобода»* Марии Гессен. Ее обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Гессен Марии Александровне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, срок исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации», — заявили в суде.
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В настоящее время журналистку объявили в розыск. Известно, что она проживает в США.
По статье о распространении фейков ей может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.
Ранее Московский городской суд заочно арестовал активистку и участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову**. Ее обвинили по уголовной статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.
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Журналистика
Иноагенты
Москва 2023
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