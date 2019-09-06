Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Сегодня же следователи объявили Петрова в международный розыск. Кроме того, Басманный суд удовлетворил ходатайства о заочном аресте бывшего генерального директора «Рольфа» Татьяны Луковецкой и генерального директора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгии Кафкалии.

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Следствие считает, что в 2014 году все три участника уголовного дела вместе с другими сообщниками совершили незаконную сделку. Они перечислили деньги «Рольфа» на счета «Панабел Лимитед» в австрийском банке. Средства провели по фиктивному договору о покупке у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» на сумму четыре миллиарда рублей. Следователи заявили, что сумма была значительно завышена.

По этому факту они завели уголовное дело по статье «Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По словам Петрова, перед заключением контракта законность сделки проверили независимые аудиторы. При этом он пояснил, что не участвовал в заключении контракта, так как в то время он был депутатом Госдумы, поэтому он отошел от предпринимательской деятельности.

Единственным реально арестованным стал директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, который сейчас находится под домашним арестом.

Сергей Петров заявил, что не намерен возвращаться в Россию, пока уголовное дело против него не прекратят. Также он пояснил, что его не пугает международный розыск. В настоящий момент он получил гражданство Австрии и считает, что европейская страна не выдаст его России.