Общество 26 января 2024, 13:44 Суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Фейгина за дискредитацию армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Басманный районный суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина*. Он проходит по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил исчислять срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — заявили в суде.

Реклама

Юрист находится в международном розыске с октября прошлого года.

Фейгин* участвовал в деле группы Pussy Riot. Он также был адвокатом у приговоренного к пожизненному сроку националиста Ильи Горячева и украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

Весной 2018 года его лишили статуса адвоката из-за постов в адрес украинского блогера Анатолия Шария. Сейчас он проживает на Украине и ведет свой YouTube-канал.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.