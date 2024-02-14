Общество 14 февраля 2024, 19:24 Суд заочно арестовал бывшего адвоката Новикова в Москве Бывшего адвоката Новикова заочно арестовали в Москве по делу о фейках об армии РИА «Новости»

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Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова* по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации», — отметили в суде.

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По данным следствия, после начала СВО подсудимый добровольно покинул Россию и вошел в ряды украинской теробороны. Новиков* принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ до сих пор, а также занимается пропагандистской работой.

Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Ряд его высказываний нарушали требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство.

Илья Новиков был защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также он представлял интересы украинки Надежды Савченко, которую российский суд приговорил к 22 годам тюрьмы, но президент России Владимир Путин ее в итоге помиловал.

Ранее экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.