Суд закрыл дело лидера «Христианского государства». Он пытался помешать показу «Матильды»

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин получил год тюрьмы по обвинению в экстремизме. Но под заключение он не пойдет, так как дело закрыли из-за срока давности.

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«Подсудимый Калинин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года колонии строгого режима. Уголовное преследование и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности», — цитирует ТАСС представителя суда.

Лидеру «Христианского государства» зачли год, который он отсидел в СИЗО, когда шло предварительное следствие. Сам Калинин заявил, что не считает себя виновным и обжаловать приговор не станет.

«За четыре письма реальный год тюрьмы — это многовато. По крайней мере, я рад, что дома», — сказал он.

Заседание проходило 26 ноября в Грязинском городском суде Липецкой области. Во время слушания суд также не признал потерпевшим режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Все его иски на сумму 1,5 миллиарда рублей были отклонены.

Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела в 2017 году. Он угрожал владельцам кинотеатров применить силу к зрителям и навредить имуществу кинозалов, если не будет отменен показ фильма «Матильда». После этого мужчину задержали и отправили в СИЗО, где он пробыл год и вышел под подписку о невыезде.

Вокруг «Матильды» несколько месяцев разгорались ожесточенные споры. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пыталась добиться, чтобы картина не вышла на большие экраны и заявляла, что фильм оскорбляет чувства верующих и порочит память Николая II. Картина посвящена судьбе русской балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен император.