Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина»

Операции с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые принадлежат политику и предпринимателю Павлу Грудинину, заморожены по решению арбитражного суда Московской области.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на определение суда, подобное решение было принято в рамках дела по иску шести акционеров совхоза — они требуют взыскать с Грудинина в пользу предприятия более двух миллиардов рублей.

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Заявление в суд подала бывшая жена политика Ирина Грудинина. На данный момент она поддерживает требования истцов и выступает в деле третьим лицом.

Заблокированные акции принадлежат не только Грудинину, но и его трем детям — Антону, Александре и Дарье. Владельцем замороженной части акций также является работник совхоза Александр Федоров.

По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию продажей совхозной земли в 2008 году по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.

Спустя 10 лет эту сделку признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. В апреле 2019 года Видновский городской суд удовлетворил иск Грудининой к бывшему мужу о разделе имущества — орган правосудия признал права Грудининой на 42% акций совхоза.