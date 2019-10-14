  • Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина»

    14 октября 2019, 09:47

    Андрей Иванов

    Операции с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые принадлежат политику и предпринимателю Павлу Грудинину, заморожены по решению арбитражного суда Московской области.
    Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина»

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на определение суда, подобное решение было принято в рамках дела по иску шести акционеров совхоза — они требуют взыскать с Грудинина в пользу предприятия более двух миллиардов рублей.

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    Заявление в суд подала бывшая жена политика Ирина Грудинина. На данный момент она поддерживает требования истцов и выступает в деле третьим лицом.

    Заблокированные акции принадлежат не только Грудинину, но и его трем детям — Антону, Александре и Дарье. Владельцем замороженной части акций также является работник совхоза Александр Федоров.

    По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию продажей совхозной земли в 2008 году по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.

    Спустя 10 лет эту сделку признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. В апреле 2019 года Видновский городской суд удовлетворил иск Грудининой к бывшему мужу о разделе имущества — орган правосудия признал права Грудининой на 42% акций совхоза.