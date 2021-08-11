Суд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram

Мосгорсуд потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к книгам Стивена Кинга «11/22/63» и «Доктор сон» в Telegram. Претензии возникли у издательства АСТ.

Иск о нарушении авторских прав касался также произведений «Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Еще одно решение Мосгорсуда о блокировке книг в Telegram касались книг «Ни Сы» Джена Синсеро, «Мара и морок» Лия Ардена. Претензии предъявило издательство «Эксмо».

Издательства «Эксмо» и «АСТ» входят в «Эксмо-АСТ».

Ранее американский писатель Стивен Кинг решил написать книгу о пандемии коронавируса. При этом пандемия уже сказалась на сюжете его нового романа «Билли Саммерс». Работу опубликовали на этой неделе. По словам Кинга, для большей правдоподобности он перенес события книги с 2020 на 2019 год.