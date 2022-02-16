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    16 февраля 2022, 11:15

    Суд взыскал более 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников в Ростове-на-Дону

    Артур Блянихов

    В Ростове-на-Дону суд взыскал с бывшего сотрудника полиции и трех его сообщников свыше 49 миллионов рублей, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

    По данным информагентства, экс-полицейского и трех его соучастников обвинили в организации нелегальной обогатительной угольной фабрики и мошенничестве. Суд обязал их выплатить в доход государства деньги, полученные незаконным путем. Общая сумма составила 49,2 миллиона рублей.