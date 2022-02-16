Суд взыскал более 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону суд взыскал с бывшего сотрудника полиции и трех его сообщников свыше 49 миллионов рублей, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, экс-полицейского и трех его соучастников обвинили в организации нелегальной обогатительной угольной фабрики и мошенничестве. Суд обязал их выплатить в доход государства деньги, полученные незаконным путем. Общая сумма составила 49,2 миллиона рублей.