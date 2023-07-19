Общество 19 июля 2023, 21:23 Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана РБК: суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана Pxhere

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Арбитражный суд Москвы взыскал 40,5 миллиарда рублей убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Требования о взыскании убытков были заявлены в связи с тем, что И. Клигман организовал вывод средств вкладчиков и принадлежавших банку ценных бумаг», — указали в АСВ.

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Там также добавили, что Клигману предъявили требования на общую сумму более 55 миллиардов рублей в рамках дел о банкротстве Инкаробанка, Арксбанка, УМ-Банка, Невского банка и ООО «Агросоюз».

В июне теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилья суд назначил 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей. Как указали в прокуратуре, будучи фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», в составе преступной группы мужчина перевел на счета АО КБ «Молдиндконбанк» иностранную валюту. Также он предоставил ложные сведения о целях и назначении перевода. Мужчину признали виновным по двум статьям.