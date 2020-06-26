Суд выносит приговор режиссеру Серебренникову. Прямая трансляция

Финальное заседание по делу «Седьмой студии» начнется в Мещанском суде Москвы в 11:00. Режиссеру Кириллу Серебренникову должны вынести приговор. «360» ведет прямую трансляцию.

На вынесение приговора приехали дочь и брат продюсера Алексея Малобродского.

Малобродский кому-то подписывает книгу. Источник фото: телеканал «360»

Серебренникова, Малобродского и других фигурантов дела обвинили в хищении порядка 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа».

По данным следствия, Минкультуры РФ с 2011 по 2014 годы выделило на него более 214 миллионов рублей. При этом режиссер и сотрудники «Седьмой студии», которую создали для управления проектом, предоставляли неверные сведения о количестве проведенных работ и их стоимости. По делу также проходят продюсер Алексей Малобродский, гендиректор организации Юрий Итин и бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум.

К Мещанскому суду пришли и известные люди. Актриса Любовь Толкалина в комментарии «360» была краткой: «Пусть его [Серебренникова] отпустят».

Певец Марк Тишман тоже пришел туда: «У каждого, кто здесь, болит сердце и душа. Все пришли, чтобы быть ближе к тому, где будет вердикт суда», — сказал он «360».

Прокурор потребовал для главного фигуранта дела шесть лет тюрьмы и выплаты штрафа в размере 800 тысяч рублей. Защита Серебренникова просила оправдать его. Малобродскому прокурор просил дать пять лет, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — четыре года.