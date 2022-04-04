Суд вынесет приговор двум наркодилерам на Кубани

Краснодарский суд в ближайшее время вынесет приговор двум жителям Туапсе, которые занимались сбытом наркотических веществ. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчины распространяли запрещенные вещества в Краснодарском и Ставрапольском краях. Всю продукцию они закупали в Ростовской области.

Правоохранители изъяли из оборота более 24 килограммов N-метилэфедрона и мефедрона. Также на имущество одного из обвиняемых был наложен арест.

За совершенное преступление мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы, добавили в ГУ МВД по региону.