Суд вынес приговор солдатам, которые помыли обувь в святом источнике

Калининградский суд вынес приговор военнослужащим, которые осенью прошлого года помыли обувь в святом источнике около городского храма Христа Спасителя, написала газета «Коммерсант».

Уточняется, что один из армейцев не признал свою вину. Молодой человек заявил, что просто мыл ботинки и не знал, какая именно вода льется из крана. Второй подсудимый свою вину признал, сообщил Piter.TV.

В отношении срочников возбудили уголовные дела по статье УК РФ об оскорблении религиозных чувств верующих. Одного из них оштрафовали на 100 тысяч рублей, другой должен оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.